Пашинян переназначил главу Службы нацбезопасности Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заново назначил главой Службы нацбезопасности страны Армена Абазяна, ранее уволенного президентом Ваагном Хачатуряном, сообщила пресс-служба кабмина. Президентский указ об отстранении Абазяна от должности носил технический характер.

Назначить Армена Абазяна на должность главы СНБ, — говорится в указе Пашиняна.

В соответствии с измененным законодательством Армении, руководителя Совета нацбезопасности назначает и освобождает от должности глава правительства. Поэтому ранее президент Армении подписал указ об освобождении Абазяна от должности на основании представления Пашиняна.

Абазян был назначен директором СНБ Армении в ноябре 2020 года. Его кандидатура была предложена Пашиняном и утверждена занимавшим тогда должность президента страны Арменом Саркисяном.

В конце декабря посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия и Армения договорились создать оперативные каналы по вопросам работы СМИ. Дипломат пояснил, что соответствующие договоренности были достигнуты для разрешения возможных разногласий.

Также в конце 2023 года Армения отказалась присоединиться к очередному пакету санкций против России, введенных странами ЕС. Представитель армянского МИД Ани Бадалян уточнила, что речь идет о решении Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря.