Пашинян озвучил ожидания от встречи глав МИД Армении и Азербайджана Пашинян ждет прогресса по мирному соглашению от встречи Байрамова и Мирзояна

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду, что министрам иностранных дел Армении и Азербайджана удастся достигнуть прогресса по мирному соглашению. Он отметил, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов должны провести переговоры 28–29 февраля в Берлине, сообщает ТАСС.

Вы знаете, что в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс, — заявил Пашинян на встрече с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Мирзоян встретится с Байрамовым в рамках договоренностей, которые были достигнуты на трехсторонней встрече в Мюнхене.

До этого Пашинян рассказал, что Армения предложила Азербайджану два варианта делимитации границы, но, по его словам, в Баку не склонны их принимать. Делимитацию можно проводить либо вдоль всей границы, либо по каждому участку отдельно, сказал он. Армянский премьер предположил, что в Баку отказываются от обоих предложений из-за намерения начать боевые действия на отдельных участках границы.