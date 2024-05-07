Пашинян назвал предполагаемые гарантии безопасности Армении Пашинян: пограничные столбы в Тавушской области станут гарантиями безопасности

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Никол Пашинян

Пограничные столбы в Тавушской области являются гарантией безопасности Армении, заявил на пресс-конференции премьер Никол Пашинян. Таким образом политик оценил процесс делимитации границы, передает Sputnik Армения.

Происходящее в Армении сегодня — это создание гарантий безопасности, ибо прежние гарантии не сработали, — уточнил Пашинян.

На данный момент в Тавуше установили 40 пограничных столбов. При этом экспертные группы с обеих сторон продолжают работу.

Пашинян подчеркнул, что впервые в истории республики Ереван создает гарантии безопасности «своими руками» и суверенными решениями. Премьер добавил, что переговорный процесс делает войну бессмысленной и нелогичной, и обратил внимание на то, что Баку и Ереван приняли Алма-Атинскую декларацию как принцип делимитации границы.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что Баку искренне верит в возможность заключения мирного договора с Ереваном. По его словам, соглашение смогло бы положить конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире. Кроме того, договор может стать символом укрепления доверия между государствами, добавил он.