Пашинян ответил на вопрос, арестуют ли Путина в случае визита в Ереван Пашинян заявил, что вопрос ареста Путина в Армении вне его компетенции

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, арестуют ли российского президента Владимира Путина в случае его визита в Ереван, заявил, что не он принимает подобные решения в республике. Таким образом политик оставил вопрос журналиста The Telegraph открытым. Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду 1 февраля 2024 года.

После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы, и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает, кого арестовать, а кого нет, — сказал Пашинян.

Палата предварительного производства МУС 17 марта 2023 года выдала ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения имеет суверенное право присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, для России первостепенно, чтобы подобные шаги не отражались на взаимодействии стран.

Ранее посол России в Греции Андрей Маслов выразил мнение, что МУС не способен решать вопросы, связанные с неправомерными действиями в ходе вооруженных конфликтов. По его словам, деятельность организации носит предвзятый и во многом декоративный характер. Дипломат добавил, что надежды на то, что этот суд продолжит наследие Нюрнбергского и Токийского трибуналов и будет беспристрастно заниматься расследованием серьезных международно-правовых преступлений, не оправдались.