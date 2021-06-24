Пашинян отправит делегацию в Москву для обсуждения вопроса военной базы

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отправит в Россию правительственную делегацию, члены которой обсудят с коллегами в Москве вопросы, связанные с функционированием российской военной базы. Политик уже подписал соответствующее распоряжение, пишет Sputnik Армения.

Делегация из Еревана вылетит в Москву 26 июня, а вернётся 1 июля. Вместе с российскими партнёрами члены делегации проведут 13-е заседание армяно-российской межправкомиссии. На встрече поднимут вопросы, которые связаны с передачей РФ земельных участков и недвижимости, необходимых для функционирования российской военной базы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям.

По её мнению, РФ будет взаимодействовать с новым парламентом Армении. Матвиенко отметила, что в республике выиграли те политические силы, с которыми Россия сотрудничала в последние годы.