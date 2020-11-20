Пашинян отправил в отставку посла МИД по особым поручениям Мирзояна

https://static.news.ru/photo/24c0936a-2b1e-11eb-bd07-fa163e074e61_660.jpg МИД Армении Фото: mfa.am

Посол по особым поручениями Министерства иностранных дел Армении Карен Мирзоян освобождён от занимаемого поста указом премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянский кабмин. Уточняется, что решение было принято ещё 17 ноября, когда с должности ушёл глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.

Мирзоян в прошлом занимал пост министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

20 ноября стало известно об отставке министра обороны Армении Давида Тонояна. Руководство вооружённых сил страны подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Уход Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Пашинян. Новым главой Минобороны стал Вагаршак Арутюнян.

Свою должность также оставила министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян, передавал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.