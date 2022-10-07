Пашинян отметил роль Путина в достижении перемирия в Карабахе

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян, Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его 70-летия, особо отметив усилия российского лидера по решению карабахского конфликта. Он также выразил надежду на достижение долгосрочного мира, стабильности и безопасности, установление атмосферы доверия в регионе Южного Кавказа. Послание опубликовано на сайте премьера.

В Армении ценят Ваше отношение к вопросам, затрагивающим интересы Армении и армянского народа, — подчеркивается в поздравлении.

Пашинян выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по партнёрству двух стран и реализации стратегических договорённостей во благо народов и государств. Он также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия «и всего самого наилучшего».

Ранее российского коллегу поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав, что между странами существует равноправный и плодотворный диалог, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей, что отчетливо проявляется в углублении интеграции двух стран. Он также выразил уверенность в том, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства, и пожелал российскому президенту «отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни».