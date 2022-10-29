Пашинян отказался открывать Зангезурский коридор

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор для связи Азербайджана с городом Нахичевань открываться не будет, передает «Интерфакс Азербайджан». Он отметил, что Ереван готов к строительству новых дорог и созданию новых коммуникаций, которые будут существовать только в соответствии с законами Армении.

Мы не дадим коридор кому бы то ни было. Мы готовы к строительству новых дорог, открытию существующих коммуникаций, которые должны действовать по законодательству Армении. Азербайджан говорит, что дороги должны контролировать Россия, но и мы, и Россия говорим, что этого не может быть. Поскольку в трехстороннем заявлении нет подобного положения, — сказал Пашинян.

Премьер также опроверг сведения о существовании российского и западного вариантов нормализации отношений между Ереваном и Баку, но заявил о российском и западном видениях решения вопроса.

Есть российское и западное понимание решения проблемы — это правда. Армения согласилась с российским видением, достигла принципиального согласия еще в январе 2021 года. Краеугольным камнем этого согласия является то, что Россия — гарант безопасности Армении и Карабаха, — добавил Пашинян.

По его словам, Армения предложила России свой план в августе 2022 года, а в сентябре российская сторона согласилась с ним.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что отказом от открытия Зангезурского коридора, Пашинян официально заявил об отказе выполнять пункт Трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и Армении.

29 октября Пашинян заявил, что готов также продлить мандат о пребывании российских миротворцев в Карабахе на 10, 15 или 20 лет. Армянский премьер-министр выразил надежду, что с этой инициативой выступит лично президент России Владимир Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать вопрос о продлении присутствия российских миротворцев в Карабахе и призвал дождаться встречи лидеров России, Армении и Азербайджана.