Пашинян опроверг связь между поправками в конституцию и договором с Баку

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Никол Пашинян

Изменения в Конституции Армении никак не связаны с условиями Азербайджана по мирному договору, заявил в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что поправки вызваны исключительно внутренней повесткой, передает ТАСС.

Нет такого. Скажу больше, в возможном варианте мирного договора есть пункт о том, что стороны не могут не выполнить свои обязательства, ссылаясь на внутреннее законодательство. Это прежде всего внутренняя повестка дня, — сказал политик.

Премьер добавил, что у Армении уже не та внешняя среда, которая была при принятии нынешней конституции. По этой причине, объяснил Пашинян, документ необходимо адаптировать под современность.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже установился мир, на протяжении нескольких месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка. Он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами возможен после внесения изменений в Конституцию Армении.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников также выразил мнение, что, если Армения признала Карабах территорией Азербайджана, это нужно отразить в ее конституции. По его словам, поддержка такого шага армянским премьер-министром Николом Пашиняном — хороший сигнал.