Пашинян опроверг информацию о подписании документа

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) опроверг заявление, что Ереван готов подписать некий документ. Во время заседания в местном правительстве он подчеркнул, что информация о подписании официальной бумаги — манипуляция и информационная диверсия против республики.

Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться на манипуляции! Никакой документ не подписан, и не готовится к подписанию, — заявил Пашинян.

До этого во время правительственного часа армянский премьер рассказал о намерении подписать некий документ. После того, как Пашинян выступил с этим заявлением, он подчеркнул, что многие начнут проклинать местных властей. Затем у здания правительства Армении начались протестные акции. В Ереване перекрыли движение на проспекте Баграмяна. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Армении начался протест у здания армянского парламента. Протестующие вышли с требованием объявить импичмент Пашиняну. На протестные акции вышли родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.