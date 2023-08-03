Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира Пашинян: Баку может предъявить Еревану территориальные требования после заключения мира

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что в Ереване опасаются, что Азербайджан может попытаться предъявить территориальные требования к Армении после подписания мирного договора. По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил ранее в интервью Euronews, что не имеет территориальных претензий к Армении. При этом он подчеркнул, что границы между двумя странами не определены.

Создается впечатление, что план Баку состоит в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания зафиксированной Алма-Атинской декларацией границы, а затем в процессе делимитации и демаркации предъявить территориальные требования Армении, — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что, «несмотря на все сложности, есть реальная возможность установить долгосрочный, стабильный и прочный мир в регионе». Глава кабмина призвал Баку воздержаться от шагов, направленных на снижение такой возможности, таких как «постоянное торпедирование диалога Баку — Степанакерт в рамках международных механизмов, а также незаконное блокирование Лачинского коридора».

Ранее Алиев заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией проходит не так гладко, как мог бы, однако в Баку не теряют оптимизма касательно перспектив диалога. Он отметил, что в настоящее время главы МИД обеих республик ведут активные переговоры, которые в дальнейшем могут привести к окончательному установлению мира в регионе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном сопряжено с трудностями. Она указала на необходимость продвижения в сторону нормализации, так как другой альтернативы миру нет.