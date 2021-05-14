Пашинян официально обратился в ОДКБ из-за ситуации на границе

https://static.news.ru/photo/9c55335e-b4ad-11eb-a46f-96000091f725_660.jpg Фото: primeminister.am

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян официально обратился к председателю совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за ситуации в Сюникской области. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу политика.

Он обратился по статье 2 Договора о коллективной безопасности для принятия членами ОДКБ мер по устранению угрозы. Эта статья подразумевает, что государства-участники активируют механизм по координации своих позиций в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности и территориальной целостности одного или нескольких членов организации, а также принимают меры по оказанию помощи этим государствам.

Кроме того, премьер направил письма главам стран — участниц ОДКБ и детально представил ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян заявил, что Ереван направил в ОДКБ обращение по ситуации в Сюникской области. Его должны рассмотреть в трёхдневный срок. В секретариате организации заявили, что от Армении не поступало никаких обращений.

По словам Пашиняна, азербайджанские военные прошли через государственную границу и углубились на 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника. В Баку заявили, что азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов и действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.