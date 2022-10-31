Пашинян назвал приемлемыми для Армении подходы России по вопросу Карабаха

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил что для Еревана «приемлемы» подходы, предложенные российским проектом базовых принципов и параметров касательно карабахского вопроса. В ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, он выразил надежду на то, что российский лидер поддержить предложения сослаться на данный проект в рамках возможного трехстороннего заявления по итогам встречи.

Армения предложила это, но до сих пор нет подтверждения, что РФ поддерживает это предложение. Хочу подчеркнуть, что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге. Во время пражских переговоров ориентировался на ваши публичные заявления по Нагорному Карабаху, — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил, что ОДКБ может прибегнуть к силовому решению конфликта Еревана и Баку, если его не удастся урегулировать дипломатическим путем. Он отметил, что факт агрессии Азербайджана был зафиксирован по итогам визита в Армению миссии ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем в конце сентября. Пашинян добавил, что в этом контексте ОДКБ рассматривает вопросы с точки зрения коллективной безопасности, а не симпатий к кому-либо.