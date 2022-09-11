Пашинян оценил перспективы экономических отношений с Россией Пашинян рассказал о положительной динамике экономических отношений с Россией

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Никол Пашинян

Между Россией и Арменией появилась новая динамика в экономических отношениях, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, объем товарооборота между странами будет неуклонно расти.

Появилась новая динамика, новые факторы, которые позитивно воздействуют на эту динамику. Я уверен, что объем товарооборота будет продолжительно расти. Насколько долго это будет продолжаться, я не могу сказать, но я в этом плане оптимист, — поделился Пашинян.

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что армянские производители могут заполнить ниши, которые образовались в России после ухода международных компаний. Так, по его словам, российские партнеры обратили внимание на армянские напитки, вино и текстиль. Глава ведомства отметил, что, например, экспорт текстиля в Армении вырос на 260% за первое полугодие, эта тенденция продолжается и стороны заключают все новые и новые договоренности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия и Армения успешно реализуют двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях санкций. По его словам, совместно с армянскими партнерами Москва принимает оперативные решения, направленные на защиту взаимодействия. Как отметил премьер, эта работа приносит результаты. Так, например, в первой половине этого года двусторонний товарооборот увеличился на 42% и превысил $1,6 млрд.