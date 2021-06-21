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Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

20:22, 21 июня 2021
Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политический кризис в Армении завершён. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян. Его слова приводит РИА Новости.

Пашинян призвал все политические силы Армении прекратить ругань и вернуться к нормальной работе. Он заявил, что начинает политические консультации со всеми партиями, которые настроены на диалог.

Я предлагаю всем политсилам начать с простой точки — положить конец риторике оскорблений, — отметил Пашинян.

По его мнению, в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, которую следует начать с консолидации национального потенциала и установления новых демократических ценностей.

После подсчёта голосов на всех избирательных участках партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент с результатом 53,92%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает как убедительную победу партии Пашиняна на выборах. Он выразил надежду, что решение армянского народа поможет стране выйти на траекторию устойчивого развития.

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