Пашинян объяснил увеличение бюджета обороны Армении Пашинян: увеличение оборонного бюджета Армении на 7% не направлено против Баку

Фото: МО Армении

Увеличение оборонного бюджета Армении на 7% в следующем году не направлено против соседних стран, включая Азербайджан, передает слова главы армянского кабмина Никола Пашиняна ТАСС. Премьер пояснил, что увеличение оборонной мощности гарантирует сохранение мира в государстве.

Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан — важнейшая гарантия мира и стабильности. Уверен, что все наши соседние государства убеждены, что мы не собираемся ни на кого нападать, и в этой связи я не считаю искренними опасения, высказанные по поводу реформ и достижений наших вооруженных сил, — сказал Пашинян.

Оборонные расходы Армении в 2024 году превысят отметку в $1,4 млрд. Пашинян неоднократно говорил, что намерен искать новых партнеров в сфере обороны.

Ранее Пашинян уведомил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не собирается приезжать в Минск 23 ноября на саммит ОДКБ. Армянский премьер выразил надежду, что партнеры по международной организации отнесутся к этому решению с пониманием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в выражал сожаление, что Пашинян не воспользуется возможностью личной встречи. При этом он отметил, что формат ОДКБ сохраняет свою актуальность для всех членов СНГ.