Пашинян объяснил, почему подписал заявление по Карабаху в 2020 году Пашинян объяснил, что подписал заявление по Карабаху в 2020 году из-за потери Шуши

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Переход Шуши под контроль Баку стал переломным моментом для Армении, после чего и было подписано трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе, заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в регионе армянский премьер Никол Пашинян. По его словам, потеря Шуши была стратегическим поражением для Армении, поскольку около 25 тысяч военных оказались под угрозой окружения азербайджанской армией, передает РИА Новости.

Переломную роль сыграло падение Шуши. <...> После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения, — сказал Пашинян.

Он признался, что впервые обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь прекратить боевые действия 13 октября 2020 года. По словам Пашиняна, 19 октября российская сторона озвучила свой план: семь районов Карабаха возвращаются в формате «5+2», решается вопрос коммуникации между Арменией и Карабахом по Лачинскому коридору, в Карабахе размещаются российские миротворцы, статус региона остается без уточнения.

Армянский премьер согласился с таким предложением. По его словам, затем российский лидер позвонил ему еще раз и сообщил, что Азербайджан готов прекратить огонь в обмен на все семь районов Карабаха. Как рассказал Пашинян, он продолжил переговоры при посредничестве президента России и в течение войны провел с Путиным около 60 телефонных бесед, 20 из которых — 8–9 ноября 2020 года.

Как заявил ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев, для подписания мирного договора власти Армении должны признать, что Карабах является частью Азербайджана. Он отметил, что официальные лица Армении уже заявляли о принадлежности Карабаха к Азербайджану, однако теперь они должны закрепить это на бумаге.