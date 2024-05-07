Пашинян объяснил, почему не приедет на парад Победы в Москву Пашинян заявил, что не должен участвовать в параде Победы в Москве каждый год

Ни один лидер Армении не участвовал в параде Победы в Москве каждый год, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Так он объяснил почему не приедет в российскую столицу на 9 Мая в этом году, пишет Sputnik Армения.

Не помню такой практики, чтобы какой-либо другой руководитель Армении каждый год участвовал в мероприятиях 9 Мая в Москве. Или вообще лидер какой-то другой страны. Не думаете, что это странно, — сказал премьер.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Пашинян бедут в Москве 8 мая, где у него пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что контакты двух стран «заметно сократились» и «накопились проблемные вопросы». Поэтому, по его словам, Москва придает этой встрече важное значение.

Не будет на мероприятиях в честь Дня Победы и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Ушакова, это связано с тем, что в республике в это же время проводятся мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева.