Пашинян объяснил нежелание обращаться в ОДКБ из-за конфликта на границе

Армения не обратилась в ОДКБ после начала вооружённого конфликта на границе с Азербайджаном из-за устава организации, где прописано, что она действует политическими и дипломатическими методами. С таким объяснением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что ОДКБ — это не армия, сообщает РИА Новости.

В уставе ОДКБ прописано, что организация в первую очередь действует политическими и дипломатическими методами. ОДКБ не армия, — пояснил Пашинян.

Глава государства отметил, что механизмы быстрого реагирования ОДКБ в Казахстане были применены впервые в истории. По его словам, это выгодно для Армении, так как 2022 год является годом председательствования страны в ОДКБ, главной задачей которой является усовершенствование механизмов быстрого реагирования и реагирования на кризисные ситуации.

Впервые в истории ОДКБ применён механизм быстрого реагирования организации. Хорошо это для Армении или нет? Да, хорошо, — заявил Пашинян.

Ранее глава Армении заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности».