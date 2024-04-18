Пашинян объяснил, что может вызвать новую эскалацию на Южном Кавказе Пашинян: отказ Армении от делимитации и демаркации границ приведет к эскалации

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц приграничной с Азербайджаном Тавушской области. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, цель армянских властей заключается в том, чтобы жители близлежащих к Азербайджану сел не тревожились соседством, а воодушевлялись им.

Если мы не сделаем эти шаги (по делимитации и демаркации. — NEWS.ru), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв, — заявил премьер.

Ранее Пашинян объявил, что Армения готова начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном. Речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах, уточнил он. Делимитация границы в Тавуше может предотвратить вооруженное столкновение с Баку, но при этом не гарантирует, что противостояния не будет, констатировал премьер-министр.

До этого Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану тем, что Ереван получает государственную границу. Политик также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Баку карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.