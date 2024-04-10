Пашинян: группа представителей Карабаха хотела захватить власть в Армении

Некоторые представители Карабаха планировали захватить власть в Армении, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, у Еревана есть соответствующие доказательства.

Есть данные, думаю, даже доказательства, что группа представителей Карабаха собиралась взять власть в Армении, раз у них не получилось в Карабахе, — сказал политик.

Ранее Пашинян заявил, что некоторые переселенцы из Карабаха угрожают нацбезопасности страны. Так он отреагировал на заявление экс-главы региона Самвела Шахраманяна в интервью Le Figaro о том, что в Ереване продолжает действовать карабахское «правительство в изгнании». Армянский премьер подчеркнул, что в Армении есть только одно правительство.

До этого Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу.

5 октября прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании азербайджанских границ, которая включала Карабах. Подписание состоялось после обострения конфликта, когда регион 19 сентября взяло под контроль Минобороны Азербайджана. На следующий день обе стороны согласились полностью прекратить боевые действия.