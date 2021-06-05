Пашинян обвинил экс-главу Генштаба ВС Армении в потере города Шуши

https://static.news.ru/photo/da9d97ca-c5f4-11eb-b45c-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил экс-главу Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна в потере города Шуши в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. По его словам, Гаспарян должен предстать перед судом, передаёт ТАСС.

Оник Гаспарян должен ещё ответить за потерю Шуши. Не передо мной, а перед судом. Как вышло, что группа, которая должна была оказать помощь Шуше, опоздала на полтора дня? — сказал Пашинян на встрече со своими сторонниками в городе Абовяне.

Исполняющий обязанности премьера также посетовал на то, что сегодня о нём распространяется очень много лжи и «особенно обидно, что это делают военные».

Отметим, что Гаспарян и высший командный состав ВС Армении в феврале призвали к отставке Пашиняна.

Ранее сообщалось, что власти Армении скрывали от родственников тела более 200 военных, которые погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.