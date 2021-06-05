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Пашинян обвинил экс-главу Генштаба ВС Армении в потере города Шуши

14:51, 05 июня 2021
Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил экс-главу Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна в потере города Шуши в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. По его словам, Гаспарян должен предстать перед судом, передаёт ТАСС.

Оник Гаспарян должен ещё ответить за потерю Шуши. Не передо мной, а перед судом. Как вышло, что группа, которая должна была оказать помощь Шуше, опоздала на полтора дня? — сказал Пашинян на встрече со своими сторонниками в городе Абовяне.

Исполняющий обязанности премьера также посетовал на то, что сегодня о нём распространяется очень много лжи и «особенно обидно, что это делают военные». 

Отметим, что Гаспарян и высший командный состав ВС Армении в феврале призвали к отставке Пашиняна. 

Ранее сообщалось, что власти Армении скрывали от родственников тела более 200 военных, которые погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. 

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