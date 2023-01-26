Пашинян обвинил Баку в желании добиться «исхода армян» из Карабаха

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Азербайджана намерены добиться «исхода армян» из Карабаха через Лачинский коридор путем экономического и психологического давления, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Баку стремится начать этническую чистку, сорвать процесс мирных переговоров и спровоцировать новую войну в регионе.

План Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян <...> Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней. И так до тех пор, пока последний армянин не покинет <...> Карабах, — считает Пашинян.

Он заявил, что армянская сторона привержена мирному урегулированию вопреки любым провокациям. Премьер также призвал азербайджанскую сторону к сдержанности, исключению риторики и действий, противоречащих мирной повестке.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на дороге Лачин — Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Глава государства подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по Лачинскому коридору было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста.

Алиев также заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.