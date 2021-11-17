Пашинян обвинил Баку в затягивании процесса демаркации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе заявил, что Россия трижды предлагала начать процесс демаркации, но Азербайджан все три раза затягивал процесс. По его мнению, мирное разрешение ситуации на границе крайне важно, Ереван готов к процессам делимитации и демаркации, сообщает Sputnik Армения.

По моему впечатлению, процесс демаркации не продвигался вперед из-за отсутствия ответа со стороны Азербайджана или попыток затянуть процесс, — сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении.

Он подчеркнул, что Ереван готов к делимитации и демаркации границы. По словам Пашиняна, все предложения армянской стороны по этим вопросам остаются в силе. Премьер-министр Армении добавил, что несмотря на обострение ситуации на границе, площадь контролируемых Азербайджаном армянских территорий не выросла.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе.

В ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для урегулирования нерешённых вопросов. Также ЕС посоветовал проявлять максимальную сдержанность и соблюдать взятые на себя ранее обязательства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.