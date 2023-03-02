Пашинян обвинил Баку в разрушении усилий Еревана по достижению мира

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку разрушает усилия Еревана по достижению мира на Южном Кавказе. На совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине он обвинил Азербайджан в деструктивной политике и угрозах демократии республики.

К сожалению, вместо того чтобы конструктивно участвовать в переговорах, азербайджанская сторона продолжает деструктивную политику, угрожает демократии Армении, разрушая усилия нашего правительства, направленные на установление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, — заявил Пашинян.

По словам армянского премьера, после подписания заявления в ноябре 2020 года Ереван «не жалел усилий» для урегулирования отношений с Баку. Кроме того, Пашинян указал на стремление Армении обеспечить «права и безопасность народа Карабаха».

Он отметил, что одной из ключевых тем обсуждения на переговорах с немецким канцлером была ситуация на Южном Кавказе и вызовы, стоящие перед Арменией. По его словам, наиболее остро стоит проблема Лачинского коридора. В этой связи Пашинян призвал отправить международную миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Карабах.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку наблюдал постоянные препоны со стороны Еревана для подписания мирного соглашения, в том числе и «абсурдность некоторых заявлений». Он также указал на то, что было зафиксировано грубое и многократное нарушение Арменией трехсторонних соглашений.