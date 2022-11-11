Пашинян обвинил Баку в попытках создать предпосылки к новой эскалации

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Азербайджан пытается создать предпосылки для новой эскалации, заявил армянский премьер Никол Пашинян в беседе с Общественным телевидением Армении. Пашинян отверг обвинения Баку в том, что Армения не обеспечивает связь с Нахичеванью. Он отметил, что Ереван не чинит никаких препятствий для связи и не ограничивает передвижения по автомобильной дороге. Армянский премьер считает, что именно Азербайджан мешает наладить коммуникацию с регионом.

Азербайджан пытается создать предпосылки для новой эскалации. Необходимо инвентаризировать и проверить те обвинения, которые Азербайджан предъявляет к Армении. Речь о письменных договоренностях, потому что, если даже предположить, что речь может идти об устных договоренностях, то это должны быть договоренности на высоком уровне, в присутствии высоких должностных лиц, — сказал Пашинян.

11 ноября Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако договоренностей не сдержал. При этом премьер Армении подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

Ранее Алиев категорически отверг обвинения Пашиняна в военной агрессии со стороны Баку. По его мнению, Ереван таким образом намеренно пытается ввести в заблуждение мировое сообщество. Он также напомнил, что главы республик признали суверенитет и территориальную целостность стран в ходе подписания договоров в Праге и Сочи, а следовательно, «карабахский конфликт остался в истории».