Пашинян заявил, что Баку ищет повод для начала новой войны

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Правительство Армении считает, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны и для этого может использовать ситуацию вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Еревана в результате военных действий в 1990-х годах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с однопартийцами. По его словам, которые приводит ТАСС, Армения никогда не претендовала на территорию этих населенных пунктов.

Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что позиция Еревана заключается в том, что страна не претендует на территории вне международно признанных границ страны, в том числе на села, о которых говорят власти Азербайджана.

31 марта в Минобороны Азербайджана сообщили, что Армения стягивает к границе с Азербайджаном своих солдат, бронетехнику и артиллерию, наблюдается активное передвижение войск. В ведомстве предупредили, что Баку даст решительный ответ на любые военные провокации в отношении страны.

Азербайджанский политолог Фархад Мамедов ранее заявил, что использованное Пашиняном выражение о возможной новой войне между Баку и Ереваном больше похоже на фигуру речи. По его словам, это известный метод армянского премьера, который он использовал в том числе во время второй войны в Карабахе