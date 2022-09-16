Пашинян обвинил Баку в использовании комиссии по делимитации границ Пашинян обвинил Баку в территориальных претензиях под предлогом делимитации границ

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в использовании комиссии по делимитации границ для выдвижения территориальных претензий, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, «ни один миллиметр» территории Армении не может быть предметом каких-либо обсуждений, а правительство страны продолжит предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира.

Для нас неприемлемы попытки использовать деятельность комиссии по делимитации, демаркации и безопасности границ с Азербайджаном для выдвижения каких-либо территориальных претензий к Армении, — подчеркнул премьер.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми.