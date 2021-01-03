Пашинян обсудил с вице-премьером РФ Оверчуком ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a497d822-4dcf-11eb-a12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Пашинян ещё раз подчеркнул ту большую роль, которую Россия сыграла в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и установлении режима прекращения огня, и отметил, что присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армянского премьера.

Глава кабмина Армении отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армянско-российского взаимодействия. В ходе встречи речь зашла также о сотрудничестве двух стран в сферах экономики, энергетики, развития транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией.

Оверчук также передал Пашиняну приветствия премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее NEWS.ru писал, что конфликт в Нагорном Карабахе, длившийся шесть недель, удалось остановить только в середине ноября. В результате НКР сохранила меньше трети своей территории, для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Конфликт не удалось завершить в прошлом году, но он был сильно продвинут в завершающую стадию, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эксперт считает, что по итогам «второй войны» в Карабахе было зафиксировано серьёзное превосходство Азербайджана.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.