Пашинян обсудил с Макроном вопросы безопасности на Южном Кавказе Пашинян и Макрон в Тунисе обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Фото: primeminister.am

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Тунисе с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов, касающихся укрепления безопасности на Южном Кавказе. Их беседа прошла на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, — подчеркивается в сообщении.

Также лидеры двух стран поговорили о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества Армении и Франции.

Ранее в Москве состоялось второе заседание Российско-азербайджанского экспертного совета, посвященное 30-летию дипломатических отношений между двумя странами и перспективам развития сотрудничества. Участники рассмотрели подходы России и Азербайджана к установлению мира на Южном Кавказе, подчеркнув необходимость скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном.