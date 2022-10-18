Пашинян: никто не может обвинить Армению в уклонении от обязательств

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Никол Пашинян

Никто не может обвинить Армению в уклонении от обязательств, заявил в Twitter премьер страны Никол Пашинян. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в неисполнении обязательств в рамках договоренностей между странами. Пашинян прикрепил к своей записи свой же пост, в котором сообщается, что Армения готова открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном.

Твит ниже и реакция на него доказывают, что никто не может обвинить Армению в уклонении от своих обязательств. Повторяю, что мы готовы открыть 3 контрольно-пропускных пункта для выполнения наших обязательств и работать над использованием возможностей, возникающих в результате комплексного разблокирования региона, — написал Пашинян.

Как ранее подчеркнул Байрамов, Ереван препятствует процессу нормализации отношений, открытию коммуникаций, делимитации границ, а также работе по гуманитарному направлению.

14 октября Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил азербайджанский дипломат во время трехсторонних переговоров в Астане с главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.