Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. По его словам, обострение произошло после убийства полицейских силами Азербайджана.

Я сказал, что есть проблемы в зоне ответственности российских миротворцев. Главная проблема для меня в контексте отношений Армении и России — это то, что у здания командования миротворческим контингентом жители Нагорного Карабаха провели акцию протеста. Эта акция произошла после убийства Вооруженными силами Азербайджана в зоне ответственности миротворцев трех полицейских. Я передал эту обеспокоенность президенту России, — сказал Пашинян.