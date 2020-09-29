Пашинян не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в карабахский конфликт

https://static.news.ru/photo/d92c77b6-02eb-11eb-a51c-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не обсуждал возможное вмешательство РФ в конфликт в Нагорном Карабахе.

Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты, — приводит ТАСС слова армянского премьера.

Пашинян подчеркнул, что Армения нацелена на выход отношений с Россией на новый уровень.

В отношениях между Арменией и РФ ничего не произошло, и нет никаких нюансов, которые не присутствовали раньше. Наша цель в отношениях с Россией — выстраивание отношений нового уровня и качества, — сказал политик.

Телефонный разговор между Путиным и Пашининым состоялся 27 сентября, в первый день боевых столкновений в Народном Карабахе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совбез ООН призвал стороны карабахского конфликта прекратить вооружённые столкновения и вернуться за стол переговоров.

27 сентября Азербайджан обвинил вооружённые силы Армении в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что наступление на карабахском направлении начал Баку.

При этом уже 28 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ВС Армении за прошедшие сутки нанесли более 1,2 тысячи ударов по населённым пунктам на территории Азербайджана.