Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/98069f3c-27da-11eb-a95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на онлайн-пресс-конференции.

Я — должностное лицо номер один, ответственное за произошедшее. Здесь разночтений быть не может, — заявил он.

По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Политик при этом подчеркнул, что граждане должны быть в курсе всех обстоятельств ситуации. Необходим диалог с военными, оппозицией и правительством.

Кроме того, политик объяснил своё высказывание о «скулящих под стенами» правительства. Он подчеркнул, что военные, стоявшие на передовой, просят встречи с ним, поэтому Пашинян ждёт их возвращения. А утверждения о том, что премьер-министр призывает к гражданской войне, беспочвенны.

Просто все люди на нервах сейчас, ими легко манипулировать, — цитирует «Интерфакс» Пашиняна.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Пашинян на своей странице в Facebook назвал участников протестов «скулящими под стенами», отметив, что ждёт армию, чтобы разобраться с ними. Общественные и политические деятели осудили это заявление и назвали его призывом к гражданской войне.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.