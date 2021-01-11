Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении

https://static.news.ru/photo/acbd536c-543a-11eb-bb19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Москва остаётся главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, поэтому армянская сторона надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. РФ была и остаётся нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности, — цитирует Пашиняна РИА Новости, сделавшего заявление после двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Он отметил, что вклад лидера РФ в карабахское урегулирование «был очень ощутим, а сейчас — особенно».

Оценивая перспективы развития региона после трёхстороннего заявления России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, Никол Пашинян отметил, что решение экономических вопросов может быть затруднено из-за нерешённости гуманитарных проблем — обмена военнопленными и телами погибших.

Ранее стало известно, что совместное заявление по развитию Нагорного Карабаха было подписано по итогам встречи в Москве президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил российский лидер.

Президент РФ добавил, что вице-премьеры трёх стран также представят планы по развитию Нагорного Карабаха.

Трёхсторонняя встреча прошла в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.