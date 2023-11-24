Пашинян заявил, что Армения считает Россию дружественной страной

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Никол Пашинян и Владимир Путин

Армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой выстраивались на взаимном уважении.

Мы считали и считаем Россию дружественной страной... Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости, — заявил Пашинян.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что принятие Ереваном Римского статута можно расценивать как предательство армяно-российских отношений. По его мнению, Пашинян и его команда поступили необдуманно, пойдя в этом вопросе на поводу у Запада.

Водолацкий предположил, что Армения сделала это под влиянием США, хотя эта страна не является членом Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, по его словам, значительную роль в принятии Ереваном данного решения могло сыграть армянское лобби во Франции, а президент страны Эммануэль Макрон выполняет миссию по дестабилизации ситуации в республике.