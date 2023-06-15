Пашинян назвал неактуальным герб Армении с Араратом Пашинян назвал неактуальным герб Армении с Араратом и раскритиковал гимн

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что современный герб страны не отражает психологию народа и не имеет отношения к основанному в 1991 году государству. Изображение горы Арарат и льва вызвало у него вопросы на заседании Национального собрания, сообщает агентство «Новости-Армения».

Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой, — подчеркнул политик.

Пашинян указал, что изображение льва вызывает вопросы, поскольку животное «давно не живет в природных условиях Армении». По его мнению, такая двойственность рождает проблему, которую обсуждают. «И она есть в каждом из нас», уточнил премьер.

Территория, на которой находится Арарат, перешла от Армянской ССР к Турции по договорам 1921 года. Пашинян также считает необходимым изменить гимн Армении. Торжественная песня не должна заканчиваться словами о гибели, уверен он.

Сегодня официальные слова нашего гимна заканчиваются гибелью. Идеология верная, у меня нет никаких проблем с текстом, но заканчивается [гимн] строкой о гибели, картиной смерти, — отметил Пашинян.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян сообщил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает определенные проблемы, однако оно не налагает ограничений на сотрудничество с другими государствами. Он отметил, в частности, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом стран о закупке оружия.