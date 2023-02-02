Пашинян назвал главного партнера Армении в сфере безопасности Пашинян назвал Россию главным партнером в сфере безопасности Армении

Ключевым партнером Армении в области безопасности по-прежнему остается Россия, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В ходе беседы с главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы он подчеркнул, что ситуация на Лачинском коридоре является проблемой для Еревана. По его словам, в Карабахе продолжает развиваться гуманитарный кризис.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы Армения удерживала в оккупации семь районов Азербайджана, на которые даже никогда не претендовала. По его словам, Москва предлагала многочисленные варианты политического урегулирования конфликта, однако в результате Азербайджан вернул земли, которые ему принадлежат.

До этого глава МИД России сообщил, что Ереван выступил за отправку миссии на границу Армении с Азербайджаном, и документ о параметрах ее работы был согласован. Однако в итоге он не был принят из-за позиции армянских властей, призвавших жестко осудить действия Баку. Лавров также призвал воздержаться от жестких заявлений на тему армяно-азербайджанской границы и подчеркнул, что Россия по-прежнему готова направить миссию ОДКБ.