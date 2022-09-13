Пашинян назвал число убитых в результате столкновения с Азербайджаном Пашинян: потери Армении после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Никол Пашинян

В результате обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По словам армянского премьера, эта цифра не окончательная, сообщает РИА Новости. Во время выступления в парламенте он также рассказал, что в данный момент идет заседание постоянного совета ОДКБ вокруг обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Наши потери составили 49 человек убитыми, — заявил Пашинян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

После этого Пашинян подробно проинформировал главу Евросовета Шарля Мишеля о ситуации на границе с Азербайджаном. Мишель, в свою очередь, заявил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.