Пашинян назвал безосновательным отказ Сакрисяна увольнять главу ГШ Армении

https://static.news.ru/photo/7e64aad8-79ba-11eb-b07f-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Степан Погосян/Photolure/ТАСС

Глава правительства Армении Никол Пашинян раскритиковал президента республики Армена Саркисяна за отказ отправить в отставку начальника Главного штаба Вооружённых сил Армении Оника Гаспаряна. Премьер намерен обсудить позицию главы государства на митинге в Ереване.

Завтра на митинге мы поговорим о попытке военного переворота, о непонятном решении президента, которое является безосновательным, не имеет правовой основы, и мы должны зафиксировать это, после чего возможны определённые выводы, — сказал он в прямом эфире в Facebook.

Проведение митинга Пашинян запланировал на 1 марта. Он призвал своих сторонников собраться в центре Еревана на площади Республики в 18:30 по местному времени (17:30 мск).

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства наряду с оппозицией, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален. Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе.

Саркисян после консультаций с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом армянской армии отставку Гаспаряна не утвердил. Пашинян заявил, что направит главе государства соответствующее требование повторно.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Армении распространило заявление, касающееся происходящих в стране событий, в котором призвало не втягивать армию в политические процессы. В ведомстве подчеркнули, что вооружённые силы находятся вне политики.