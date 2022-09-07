Пашинян на встрече с Путиным высоко оценил работу миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой заявил, что главы двух стран находятся в постоянном контакте по теме Карабаха, остающейся одним из самых чувствительных вопросов, сообщает ТАСС. В свою очередь, Пашинян отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее «непростой».

Мы все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном [находимся], — сказал Путин.

По словам российского лидера, в целом отношения стран развиваются по всем направлениям, включая сотрудничество в рамках межгосударственных объединений, в том числе ОДКБ. Он также обратил внимание на то, что Россия сохраняет уверенное первое место в числе торгово-экономических партнеров Армении: в ближайшее время должна состояться встреча бизнес-операторов, а также мероприятия по региональной тематике, в гуманитарной сфере, в области культуры и образования.

В свою очередь, армянский премьер также отметил, что в постпандемийный период торгово-экономические отношения России и Армении не только восстановились, но и развиваются в позитивном ключе. По его словам, 2022 год был важным как по линии ОДКБ, так и в контексте двусторонних отношений с Россией. Отдельно премьер отметил российскую миротворческую миссию в Карабахе.

Нужно признать: это непростая миссия. Армения высоко ценит ее деятельность, — подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Армения опасается дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа из-за концентрации внимания России и международного сообщества на Украине. По его словам, региональную ситуацию необходимо удержать под контролем в тесной координации с Россией, что очень важно и для глобальной безопасности. Премьер отметил, что Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном и ожидает завершения этого процесса при поддержке России, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.