Стало известно, что Пашинян может приехать на саммиты СНГ и ЕАЭС Ушаков выразил надежду на визит Пашиняна в Петербург

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС. В городе на Неве также состоится формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти мероприятия пройдут в конце 2023 года.

Я считаю, что в Питер приедут [представители Армении], там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения, поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафетную палочку у Владимира Владимировича Путина, — заявил он.

Комментируя возможный визит российского лидера в Армению, Ушаков заявил, что это может произойти «когда-нибудь».

Представители Армении не приняли участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет об этом решении и рассчитывает на то, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ.