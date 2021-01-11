Пашинян: конфликт в Карабахе всё ещё не урегулирован

https://static.news.ru/photo/3e1d40da-5420-11eb-a48d-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе остаётся неурегулированным, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с азербайджанским и российским президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Москве.

Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но ещё остаётся очень много вопросов, которые должны решаться, — сказал он.

В том числе до сих пор не решён вопрос о статусе региона. Армянский лидер добавил, что Ереван готов продолжать переговоры, в том числе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

При этом реализация договорённостей, которые были достигнуты во время разговора в Москве, приведёт к большей гарантии безопасности в регионе.

Сегодняшнее заявление действительно очень важное, и не скрою — реализация договорённостей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести ещё и к более надёжным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению, — уверен политик.

По его словам, политикам в ходе переговоров не удалось решить вопрос военнопленных и работа в этом направлении будет продолжена.

К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных, это самый чувствительный и болезненный вопрос. Мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению, — подытожил политик.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. Инициатором встречи стал глава России.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у здания посольства Армении в Москве начался митинг. Собравшиеся протестуют против визита в российскую столицу главы армянского правительства Никола Пашиняна. Участники протестов ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Несмотря на то что возле дипмиссии дежурят усиленные полицейские наряды, задержаний не производилось.