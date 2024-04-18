Пашинян исключил проведение досрочных выборов в Армении Пашинян: в Армении не будет досрочных выборов перед делимитацией границ с Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Досрочные парламентские выборы в Армении перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном проводиться не будут, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС. По его словам, в этом нет необходимости.

Я не думаю, что надо такое. То, что мы делаем, — это реакция на глобальные геополитические изменения, — подчеркнул политик во время общения с жителями приграничного села Беркабер.

Ранее Пашинян объявил, что Армения готова начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном. Речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах, уточнил он. Делимитация границы в Тавуше может предотвратить вооруженное столкновение с Баку, но при этом не гарантирует, что противостояния не будет, констатировал премьер-министр.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван не исключает возможность отказа от мирного соглашения с Баку. По его словам, это случится, если стороны не придут к компромиссу. Никакая территория Армении не подлежит передаче Азербайджану, отметил он. Симонян подчеркнул, что в настоящее время Баку и Ереван продолжают переговоры, проводятся встречи рабочих групп по делимитации границ.