Пашинян исключил открытие коридора через Армению

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Армянские военнослужащие на блокпосту

Армения не собирается предоставлять кому-либо коридор по своей территории, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте. В то же время, по его словам, Ереван заинтересован в открытии коммуникаций для всех соседей, в том числе, Азербайджана, передает ТАСС.

Армения и не собиралась, и не собирается предоставлять кому-либо коридор через нашу территорию, однако готова открыть коммуникации, дороги для всех соседей, в том числе и для Азербайджана, — сказал Пашинян.

Он добавил, что Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года. Премьер Армении уверен, что Баку развязал военные действия на границе, поскольку отказывается вести переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

Ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс и деструктивной позиции. В заявлении внешнеполитического ведомства говорилось, что Ереван под разными предлогами замедлял процесс нормализации, а также не выводил армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках достигнутых соглашений.

Утром в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве обвинили вооруженные силы Еревана в масштабной диверсии на границе между двумя странами. Отмечалось, что есть потери среди личного состава, а также повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Пресс-служба Министерства обороны Армении также сообщила о погибших и раненых.