«Париж и Вашингтон дают Пашиняну надежду на реванш» Эксперт рассказал, как можно разрешить ситуацию в Лачинском коридоре

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Более тысячи азербайджанских активистов уже третьи сутки проводят акцию протеста на дороге Шуша — Ханкенди в Карабахе. Они требуют пропустить их в зону дислоцирования российских миротворцев для мониторинга экологической ситуации, поскольку есть подозрение, что золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли эксплуатируются незаконно. Однако российские военные не пропускают азербайджанских представителей, а командующий миротворческим контингентом Андрей Волков не выходит на встречу с ними. Какие есть пути разрешения кризиса и в чем его причины, в беседе с NEWS.ru рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

— Алексей Валерьевич, кто должен контролировать процессы, если в Карабахе действительно ведется незаконная добыча природных ресурсов из месторождений? Могут ли миротворцы не пускать азербайджанцев?

— Конечно, этот момент не прописан в трехстороннем соглашении [лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года]. Однако вопрос свободы перемещения не был закрыт, и через карабахскую территорию, разумеется, никто не строил новую берлинскую стену. Поэтому перемещение различных лиц вполне допустимо. Важно, что в мандат миротворцев отнюдь не входит ограничение прав на перемещение людей. Здесь, скорее, инициатива армянской стороны — создать что-то вроде глухого барьера. Ереван всячески демонстрирует, что он пытается если не сорвать, то как минимум создать определенный кризис, чтобы затруднить выполнение пунктов трехстороннего документа. Вопрос этот, по сути, можно было бы уладить в техническом порядке. Однако мы видим неготовность Армении к этому.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Алексей Фененко

— Много споров вокруг заблокированного Лачинского коридора. В чем значимость этого маршрута?

— Лачинский коридор важен, потому что он связывает Армению с Карабахом. Еще в первую карабахскую войну Армения в первую очередь попыталась занять именно эту дорогу. Если Ереван лишится контроля над Лачинским коридором, то его взаимодействие с карабахскими армянами будет полностью нарушено. Посмотрите, как Армения раздувает эту тему в своих СМИ. У них буквально истерика. Кроме того, сейчас [армянский премьер-министр Никол] Пашинян делает все, чтобы вбить клин между Россией и Азербайджаном. Но ему это вряд ли удастся.

Суть в том, что сама Армения активно демонстрирует недружественную России пронатовскую позицию. Ереван явно использует конфликт на Украине, чтобы подорвать ОДКБ и создать трудности для функционирования этой организации. Понятно, что Армения вряд ли сможет сделать что-то серьезное. Однако очевидно, что она будет создавать трудности для российских миротворцев и действовать в интересах стран Запада, который пытается рассорить Москву с южнокавказскими республиками.

— Есть ли способ разрешить ситуацию в Лачинском коридоре?

— Тут важно понимать, что Россия вообще не заинтересована в эскалации напряженности в этом регионе и будет всячески пытаться его затушить. А ситуация в Лачинском коридоре действительно спорная. Можно было бы передать этот вопрос на рассмотрение специально созданной трехсторонней комиссии. Тут были бы возможны любые соглашения, если бы Пашинян хоть раз продемонстрировал готовность вести переговоры. Вместо этого он уже год затягивает все процессы и сам не предлагает никаких альтернатив. На сегодняшний день все зависит от позиции армянской стороны — готова ли она идти на переговоры. Поскольку она на это не готова, Азербайджан будет ужесточать свою позицию.

— Какие компромиссы могли бы обсуждаться на такой трехсторонней комиссии?

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

— Например, очень важный вопрос разблокирования Зангезурского коридора (дорога должна связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань) в обмен на Лачинский коридор. По этой теме у сторон очень серьезные противоречия. Дело в том, что и Париж, и Вашингтон все время дают Еревану надежду на то, что они смогут взять реванш. Этим армяне и пользуются. Как только Пашинян убедится, что у него нет альтернативы мирному соглашению, в этот момент он согласится на его подписание, а вместе с тем и на открытие Зангезурского коридора. А пока Пашинян боится националистов в его стране больше, чем Азербайджана.