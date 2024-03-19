Пашинян грозит войной с Азербайджаном: в чем суть новой спекуляции

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян постоянно подает противоречивые сигналы миру. Только прошла информация, что соседи договорились о создании двух рабочих групп для демаркации армяно-азербайджанской границы с передачей под контроль Баку четырех анклавов. Заодно вроде бы договорились о демилитаризации границы. Но вдруг армянский премьер с дрожью в голосе сообщил, что Азербайджан, дескать, начнет до конца недели войну, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу спорных приграничных сел. Такая вот разноголосица постоянно звучит из Еревана. Проблема только в том, что на этот раз изворотливый Пашинян может обмануть сам себя.

Ну помогли тебе французы?

Самое простое объяснение маневра сводится к обычной тактике Пашиняна: все сдать, но сделать вид, что он спасает Отечество, которое вновь в смертельной опасности. На этот раз перед лицом якобы неминуемой новой атаки Азербайджана. А заодно косвенно лягнуть Россию, несмотря на показную заморозку Арменией своего членства в ОДКБ. Лишний раз попытаться скомпрометировать Баку. И подать сигнал SOS новоявленным западным союзникам. В частности Франции, которая обещала чуть ли не ввести собственных миротворцев в напряженный регион, но в лучших традициях не торопится это делать.

Такая тактика изображения жертвы может приносить дивиденды только определенное время. В конце концов, даже Североатлантический альянс, которым Пашинян уже начинает бредить, не принимает страны с нерешенными приграничными проблемами.

Глобальные противоречия третьих стран

Понятно, что Пашинян лишний раз стремится сыграть и на хорошо известных франко-турецких противоречиях, которые переживают кризис. Притом что обострение существует и на уровне личностных отношений Макрона и Эрдогана. И всячески приветствуемое Пашиняном французское проникновение в Армению имеет не только антироссийскую, но и явную антитурецкую направленность.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Франция активно поддерживает Армению, обещав уже ей поставки ракетных комплексов Mistral, радаров GM200 и даже БТР, от которых отказалась Украина по причине их слабой бронезащиты.

Нынешнее армянское руководство не намерено извлекать хоть какие-то уроки из новейшей истории Украины, которую превратили в прокси-силу, вынужденную проливать кровь за далекие геополитические интересы. Похоже, Пашинян не против включиться в чужую игру с непредсказуемыми последствиями для Армении. И, нагнетая обстановку в регионе, он рискует превратить свою страну в разменную монету.

С картой «Мир» воевать проще

Армении, которая не имеет общей границы с ЕС, у которой нет выходов к морю и которая бедна сырьем, нечего предложить Западу. Поэтому упор делается исключительно на антироссийскую политику, на роль троянского коня в рамках ОДКБ, Таможенного союза и ЕАЭС. Вот и отказ армянских банков от работы с российской национальной платежной системой «Мир» — это также сигнал Пашиняна Западу. Мол, я — свой!

Беда, что вскоре он сдаст все, что касается добрых и прочных отношений с Россией. И окончательно останется без козырей.

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