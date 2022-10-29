Пашинян готов продлить пребывание миротворцев из России в Карабахе Пашинян заявил, что готов продлить в Сочи мандат миротворцев из РФ в Карабахе на 10--20 лет

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российский миротворец

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить пребывание миротворцев из России в Карабахе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что документ о продлении мандата может быть подписан на срок 10, 15 или 20 лет. Пашинян выразил надежду, что с этой инициативой выступит лично президент России Владимир Путин.

Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать, — сказал он.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Кремля, что Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехсторонние переговоры в Сочи 31 октября. Также предусмотрены отдельные беседы российского лидера с коллегами из Армении и Азербайджана.

Ранее Путин назвал неукоснительное соблюдение всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана единственным возможным и реалистичным путем урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, с этой позицией согласен и Пашинян, с которым он неоднократно беседовал на эту тему.

Российский лидер также выразил надежду на то, что поиск и нахождение взаимоприемлемых решений позволит выйти на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности и делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Ереваном и Баку.