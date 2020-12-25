Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера

https://static.news.ru/photo/b43048a6-46d5-11eb-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment//facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить свой пост.

Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа, — написал политик на своей странице в Facebook.

Пашинян подчеркнул, что в случае получения подтверждения народного доверия, в дальнейшем будет обеспечивать лидерство Армении.

Премьер-министр пригласил политические силы страны на консультации по вопросу проведения внеочередных выборов в парламент в 2021 году.

Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов, — отметил политик.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ.

Как писал NEWS.ru, 24 декабря жители Еревана вышли на очередную протестную акцию, направленную против политики Пашиняна. Между силовиками и протестующими произошли стычки. Были задержаны 77 демонстрантов.

Акции протеста в Ереване начались после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Стороны обсудили политический кризис в республике. Детали разговора неизвестны.