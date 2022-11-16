Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать рамочное соглашение о мире

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана подписать рамочное соглашение о мире. В ходе своего выступления в парламенте он подчеркнул, что соглашение не будет особым образом конкретизировано. При этом Пашинян отметил, что на момент подписания договора не стоит рассчитывать на делимитацию и демаркацию границы двух государств.

Мы надеялись, что в момент подписания или вступления в силу мирного договора делимитация границ будет завершена. Сейчас есть сигналы, что это не так уж реалистично. Но, с другой стороны, там тоже есть решение, — подчеркнул премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. Он также сообщил, что Армению устраивает российский вариант мирного соглашения. Говоря о том, будет ли этот вариант претворен в жизнь, Пашинян переадресовал вопрос российской стороне.

Накануне Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе. По данным пресс-секретаря Минобороны Армении Арама Торосяна, обстрел из стрелкового оружия велся вечером 14 ноября. Он добавил, что потерь с армянской стороны нет. Через два часа ситуация на передовой оставалась относительно стабильной, уточнил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по армянам в Карабахе, когда они занимаются сельхозработами. Таким образом политик отреагировал на сообщение Минобороны РФ о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха в зоне ответственности миротворцев.